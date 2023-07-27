Подмосковье 27 июля 2023, 23:04 Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили компенсацию за взносы по капремонту Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

В этом году более 80 тысяч жителей Московской области получили льготы по взносам на капитальный ремонт. На эти выплаты из бюджета региона выделили 2,8 миллиарда рублей, сообщил председатель комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Законами Московской области мы установили дополнительные льготы по капремонту для тех наших жителей, которые особенно нуждаются в дополнительной поддержке, это в том числе одиноко проживающие пенсионеры, жители сельской местности, ветераны», — рассказал Голубев.

Реклама

Льгота положена одиноко проживающим, неработающим пенсионерам и жителям предпенсионного возраста, работникам культуры, врачам, провизорам, ветеринарам, которые проживают в селах и поселках городского типа и другим категориям граждан.

Оформить компенсацию можно в МФЦ и на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья. По его словам, сейчас в регионе зарегистрировано десять миллионов человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».