08 февраля 2023, 23:27
Более 80 тысяч туристов посетили Егорьевск в прошлом году
В 2022 году Егорьевск посетили более 80 тысяч туристов. Порядка 50 тысяч человек посмотрели местный музей. В сфере культуры трудятся более 450 специалистов.
«В музее открыт туристско-информационный центр „Подмосковье“. Разработаны маршруты для путешественников из Москвы, области и соседних регионов», — заявила начальник управления культуры и туризма округа Наталья Цыро.
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Глава Егорьевска Дмитрий Викулов сообщил, что музей попал в программу капремонта. В ближайшее время здание приведут в порядок.
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После завершения работ в учреждении откроют экспозицию об истории округа. Ее построят на площади 400 квадратных метров. Выставку поделят на несколько разделов: о природе, археологии, истории села Высокого, о городе святого Егория и другие. Частью экспозиции станут 3D-модели, двигающиеся конструкции и автомобиль.
«Егорьевский музей вошел в эксклюзивную коллекцию транспортных карт „Стрелка“ с главными достопримечательностями Московской области. Тираж лимитированной партии с уникальным дизайном — семь тысяч экземпляров», — сообщила Наталья Цыро.
Фабричный квартал Хлудовской фабрики, известный как егорьевский «биг-бен», станет частью проект «Хлудовские ракушки».
Сейчас в Егорьевске работают шесть классифицированных мест размещения туристов, 64 объекта точек общепита, девять частных объектов развлечения, две зоны отдыха и два пляжа.
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Егорьевск
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