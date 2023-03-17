Подмосковье 17 марта 2023, 22:03 Более 80 тысяч цветов высадят в Воскресенске весной

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Весной на клумбы Воскресенска высадят 80 тысяч цветов. Делают город красивее сотрудницы МБУ «Благоустройство и озеленение».

Всего в теплицах организации работают пять человек. За сезон здесь выращивают 80 тысяч цветов и около пяти тысяч кустарников.

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«Мне нравится работать с растениями. Нравится видеть, как они из семян превращаются в молодые побеги, и потом дальше идет цветение и высадка на клумбы», — поделилась работница теплиц и питомника МБУ «БИО» Людмила Жмакина.

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Озеленение городского округа Воскресенск реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Хотелось бы, конечно, обратиться к жителям городского округа Воскресенск с просьбой бережно относиться к той работе, которую проводят сотрудники „БИО“, беречь зеленые насаждения и цветники. Потому что, к сожалению, случаи вандального поведения имеют место быть», — подчеркнул заместитель главы администрации Воскресенска Андрей Баранов.

Десятки сортов цветущих и зеленых растений скоро появятся на городских клумбах и в скверах, чтобы радовать своей красотой воскресенцев и гостей округа.

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