Подмосковье 19 января 2023, 15:16 Более 80 тысяч девятиклассников Подмосковья пройдут итоговое собеседование по русскому языку

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Более 80 тысяч учащихся 9 классов Подмосковья пройдут итоговое собеседование по русскому языку 8 февраля. Успешное прохождение испытания предоставит школьникам допуск к государственной итоговой аттестации.

«Подать заявление для участия в итоговом собеседовании необходимо в своей школе до 25 января», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Собеседование предполагает выполнение девятиклассниками четырех заданий: чтения текста вслух, пересказ прочитанного, высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

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Резервные дни прохождения испытаний назначены на 15 марта и 15 мая. Они предусмотрены для ребят, получивших «незачет», не завершивших итоговое собеседование и не явившихся на итоговое собеседование по уважительной причине.

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