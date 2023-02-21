21 февраля 2023, 19:56
Более 80 тысяч датчиков загазованности установят в Подмосковье до конца 2025 года
Порядка 81 тысячи датчиков загазованности установят в многоквартирных домах Московской области до конца 2025 года. В этом году газовые системы отремонтируют в 779 объектах.
«На 2023-2025 годы заложено 17,6 миллиарда рублей в краткосрочном плане реализации региональной программы капремонта на установку порядка 81 тысячи датчиков системы газовой безопасности», — отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
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Такое оборудование установили уже в 3074 многоквартирных домах 49 городских округов. Из них монтаж 31,6 тысячи аппаратов в 779 домах оплатил Фонд капремонта Подмосковья.
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В Московской области программа капремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах реализуется с 2016 года. На данный момент привели в порядок 1,7 тысячи объектов.
«Важное нововведение середины 2022 года — обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире в рамках программы капремонта. До середины 2023 года планируем установить 16,5 тысячи датчиков загазованности», — заявил гендиректора фонда Валерий Николов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Газ
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