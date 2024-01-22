Подмосковье 22 января 2024, 14:56 Более 80 тысяч человек окунулись в проруби Подмосковья на Крещение

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Более 200 прорубей подготовили для Крещения в Подмосковье в этом году. По данным министерства благоустройства региона, в ледяную воду окунулись почти 83 тысячи человек.

«18 и 19 января прошли традиционные крещенские купания. В Подмосковье подготовили 226 площадок с соблюдением всех мер безопасности», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Самым посещаемым местом для купаний в ледяной воде стал источник Гремячий ключ в Сергиевом Посаде. Здесь окунулись 30,2 тысячи человек. Иордань в Щелкове собрала 6,1 тысячи человек, купель на территории Храма Рождества Иоанна Предтечи в Одинцове — 5,4 тысячи. В пятерку самых популярных вошли также проруби в Котовском заливе (5,3 тысячи человек) и возле Новоиерусалимского монастыря в Истре (4,5 тысячи человек).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

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