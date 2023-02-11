Подмосковье 11 февраля 2023, 14:27 Более 80 школьников поучаствуют в соревнованиях по скалолазанию в Ступине

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В Ступине начались соревнования по скалолазанию «Вертикаль». В них поучаствуют 85 школьников младших классов из города, сел Дубнево, Леонтьево, Татариново и деревни Никоновское Раменского района.

Спортивное состязание проведут на скалодроме детского центра «Островок». Перед стартом на каждого участника наденут страховочную систему.

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«Задача — как можно быстрее влезть на семиметровую стенку, позвенеть в колокольчик и спуститься вниз», — сообщила директор центра Елена Минаева.

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Большинство ребят никогда не занимались скалолазанием. Они поделились на команды по 10 человек: по пять мальчиков и девочек. В конце участники и победители получат дипломы и медали.

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