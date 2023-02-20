20 февраля 2023, 19:05
Более 80 школьников поучаствуют в соревнованиях по киберфутболу в Королеве
Более 80 учащихся 20 школ Королева примут участие в соревнованиях по киберфутболу. Турнир пройдет на киберспортивной арене Colizeum.
«Совместно с администрацией городского округа Королев и Молодежным центром мы организовали первую школьную лигу по игре FIFA-2023. Сегодня прошла жеребьевка турнира», — сообщил управляющий ареной Colizeum Андрей.
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В соревнованиях поучаствуют подростки от 14 лет и старше. Состязание будет проходить в течение двух недель.
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Школьники поборются за пять призовых мест. Победитель получит геймпад, а призеры — подарочные сертификаты и подарки от Молоднжного центра.
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Школьники
Королев
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