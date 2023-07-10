Подмосковье 10 июля 2023, 17:13 Более 80 семей в Истре отметили 50-летие совместной жизни за прошедший год

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День, семьи любви и верности отпраздновали в городском парке Истры. Там наградили семейные пары, отметившие юбилей супружеской жизни.

Поздравления получили супруги Юрий и Татьяна Широковы. Они прожили в браке 50 лет и воспитали двоих детей. Сейчас у них трое внуков. Юрий работает на заводе железобетонных изделий, а Татьяна — в спортивном комплексе «Глебовец».

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Семью Владимира и Татьяны Воробьевых поздравили с 55-летием супружеской жизни, а Виктора и Жанну Варзар — с 60-летним юбилеем свадьбы. Жанна более 50 лет проработала в школе № 2 в селе Новопетровское, а сам глава семейства работает инженером.

Сергей и Ольга Оличевы прожили в браке 25 лет. Они получили медаль «За любовь и верность». Подарки к юбилею также получили Анатолий и Нина Назаровы, Николай и Галина Балашовы, Сергей и Лидия Михеевы, Иван и Анна Радины.

Всего в Истре с июля 2022 года 85 семей отпраздновали 50-летие совместной жизни, 42 семьи — прожили вместе 55 лет, 13 семей справили 60-летний юбилей, а три пары прожили вместе 65 лет.

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