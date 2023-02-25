Подмосковье 25 февраля 2023, 21:50 Более 80 россиян вышли на старт велогонки «Снежные дюны» в Лобне

Читать 360tv в

Более 80 человек из столицы, Подмосковья, Тульской и Тверской областей поучаствовали в велогонке «Снежные дюны» в Лобне. Соревнования по маунтинбайку прошли в округе в восьмой раз.

«Трасса неплохая, хорошо сделана, мы здесь до гонки успели потренироваться. Конечно, погода вносит свои коррективы, присыпало немного снегом, но за счет небольшого плюса на улице он хорошо трамбуется», — сообщил участник соревнований Данил Михеев из города Алексин.

Реклама

Спортсмены проехали два круга по восемь километров в лесопарковой зоне. Первым финишировал Дмитрий Кузьмин из Москвы.

Реклама

«Имея опыт, я сразу взял хороший темп, что позволило проехать по твердой трассе, это, конечно, определенное преимущество, потому что чем дальше — тем сложнее ехать», — рассказал победитель.

Восемь лет назад велогонку «Снежные дюны» организовали любители маунтинбайка из велосообщества «Кусты». Позднее мероприятие поддержал комитет по физкультуре, спорту и работе с молодежью Лобни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».