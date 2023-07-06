Подмосковье 06 июля 2023, 11:06 Более 80 рабочих мест появится на новом предприятии по переработке рыбы в Ленинском округе

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Новое предприятие по переработке рыбы появится в Ленинском округе к 2025 году. В строительном надзоре отметили, что сейчас в Московской области находится 25 подобных заводов.

Застройщиком объекта площадью четыре тысячи квадратных метров станет ООО «Салимекс». В здании предусмотрены склад, а также помещения для подготовки рыбных продуктов, соления и шоковой заморозки.

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Предприятие будет работать в две смены, производя до 16 тонн продукции в сутки. После открытия на заводе появится 82 рабочих места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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