Подмосковье 09 февраля 2024, 10:14 Более 80 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье в 2024 году Мининвест МО

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Льготная программа для импортозамещения «Земля за 1 рубль» продолжает работать в Подмосковье. В 2024 году в регионе планируется открыть еще 80 предприятий, которые будут выпускать ценную продукцию для замены ушедших с рынка товаров.

С марта 2022 года по программе «Земля за 1 рубль» инвесторам предоставили 162 земельных участка площадью более шести миллионов квадратных метров. На этих площадках уже появились многие импортозамещающие производства, другие проекты находятся в стадии реализации.

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Сейчас в Подмосковье реализуется более 270 импортозамещающих проектов. Суммарный размер инвестиций составляет 63,5 миллиарда рублей.

«В 2024 году в Подмосковье планируется реализация более 80 проектов в сфере импортозамещения, почти 50 из которых — строительство новых производств. Инвестиции в эти проекты — 86 миллиардов рублей. На предприятиях появится около 8,5 тысячи рабочих мест», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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