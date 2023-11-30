Подмосковье 30 ноября 2023, 17:54 Более 80 подмосковных ТЦ добавили в перечень спецрежима налогообложения Фото: unsplash.com

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В перечень объектов, в отношении которых в 2024 году налог будут начислять относительно кадастровой стоимости, вошли 83 торговых центра. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

«Это касается крупных объектов недвижимости площадью от тысячи квадратных метров, которые используются для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания», — заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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Помимо ТЦ в список попали 4439 объектов. Его можно посмотреть на сайте министерства.

Ведомство рассматривает заявления от предпринимателей о включении в данный перечень ежеквартально. Его можно направить по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1 — или по электронной почте: mio@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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