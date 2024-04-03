Подмосковье 03 апреля 2024, 21:15 Более 80 памятников и мемориалов приведут в порядок после зимы в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин проконтролировал ведение работ по благоустройству в сквере имени Марии Рубцовой и парке «Дубки». Специалисты «Объединенного городского хозяйства» расчистили газоны, высадили цветы и привели в порядок памятники.

Глава городского округа отметил, что сквер Марии Рубцовой является любимым местом отдыха для жителей Новых Химок, где установлено более 20 монументов и мемориальных объектов, включая военную технику времен Великой Отечественной войны. Уже большая их часть приведена в порядок.

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Одним из значительных объектов является памятник истребителю Ла-7 в парке «Дубки», где специалисты очищают самолет от грязи, удаляют старую краску и наносят новую.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Коммунальные службы также занимаются улучшением дворовых территорий, ремонтируют подъезды, входные группы, скамейки, осветительные столбы и устраняют затопления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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