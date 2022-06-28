Еще 85 опасных троп на железных дорогах устранили в Подмосковье

В Подмосковье обсудили вопросы транспортной безопасности, в том числе и на железной дороге. В регионе растет количество путей, обновляются составы, становится короче время между движением поездов.

Тем не менее железная дорога по-прежнему несет повышенную опасность. Только с начала текущего года на ней погибли уже 133 человека в Московской области. Хотя в то же время можно отметить, что в сравнении с прошлыми годами смертность постепенно снижается.

Причинами высокого травматизма является то, что люди переходят пути просто где удобно, а не там, где оборудованы переходы. Некоторые просто ведут себя невнимательно, а кто-то решает не покупать билет и просто залезть на платформу.

Есть в Подмосковье и так называемые опасные тропы — это места, где постоянно выламывают заборы на железной дороге и регулярно ходят люди. На них за 2022 год уже погиб 71 человек.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, в Подмосковье устанавливают ограды и сажают кусты, добавляют информационные щиты и устанавливают камеры. Уже устранено 85 опасных троп в 17 муниципалитетах с начала текущего года. Также проходит благоустройство действующих официальных переходов.