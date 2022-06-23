Более 80 народных троп появятся в городском округе Балашиха в 2022 году

Больше 80 народных троп обустроят в Балашихе в текущем году. Об этом сообщил начальник управления благоустройства администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин в ходе традиционного форума «Управдом».

Форум состоялся в Балашихе в среду, 22 июня. Его основной темой стала программа губернатора региона «Народные тропы». Жителям рассказали о программе, основная задача которой заключается в благоустройстве тротуаров на местах, которые были протоптаны жителями.

Сегодня на форуме „Управдом“ мы с жителями обсудили программу губернатора „Народные тропы“. Ее запустили в 2021 году. „Народные тропы“ — это протоптанные жителями внутридворовые, к социальным объектам, в частных секторах тропинки. В прошлом году мы сделали 68 троп. В этом году мы продолжаем программу, будет выполнено 86 троп — это около восьми километров дорожек Максим Сидоркин

Жители сами выбирают, где именно пойдет «народна тропа». Это происходит путем голосование на портале, и в ходе личных обращений. Рабочие придерживаются при обустройстве единого стандарта. Ширина тротуара составляет два метра, пешеходная дорожка оснащена бордюрами и столбами освещения.

Программу «Народные тропы» запустили в Подмосковье в 2021 году. Это было сделано по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Форум «Управдом» впервые состоялся в Балашихе в декабре 2015 года. С тех пор представители власти ежеквартально обсуждают с горожанами вопросы ЖКХ, благоустройства и многие другие.