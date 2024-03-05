Подмосковье 05 марта 2024, 16:32 Более 80% молодежи Подмосковья изъявило желание подрабатывать в свободное время Фотограф: Дмитрий Самбуров / Пресс-служба УПР в МО

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Опрос «Топ идеальных вакансий для подростка» провели в Московской области по инициативе уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой. Участие в нем приняли более 6,3 тысячи старшеклассников и студентов от 14 до 18 лет.

Более 80% респондентов заявили, что они хотели бы подрабатывать в свободное время, при этом, 22% хотят работать, но не имеют свободного времени, 8% утверждают, что их нигде не берут на работу, 7% хотели бы найти подработку, но предлагаемые вакансии не устраивают.

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«Мы видим, что большинство подростков очень хотят подрабатывать. Нам важно помочь найти подходящие им вакансии — интересные, востребованные среди ребят», — прокомментировала Мишонова.

Согласно данным опроса, наиболее популярными вакансиями у подростков стали: монтажер видео\фото ретушер, курьер, промоутер, а также репетитор.

Мишонова сообщила, что результаты опроса уже довели до профильных министерств и ведомств региона. Напомним, уже в апреле состоится первая в регионе «Детская биржа труда», на которой старшеклассникам и студентам предложат работу на каникулы.

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