Подмосковье 03 июля 2023, 15:49 Более 80 миллионов кубометров строительных отходов переработали в Подмосковье за 2 года Фото Минэкологии МО.

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Подмосковная система обращения строительных отходов и грунтов позволила вовлечь в легальный оборот и переработать более 80 миллионов кубометров крупного мусора за два года. Промежуточные итоги подвели в Минэкологии региона.

За два года в Подмосковье сформировано более 2,6 миллиона электронных талонов на вывоз строительного мусора. В регионе работают 77 лицензированных площадок по приему таких отходов — только с начала года они переработали уже 2,5 миллиона кубометров бетона и кирпича.

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Система обращения строительных отходов продолжает развиваться. Следующим вопросом, который предстоит решить, является применение вторичного щебня, полученного из боя кирпича и бетона.

«Мы оцениваем потребность региона в этом материале в объеме свыше 350 тысяч кубометров в год. Однако вторичный щебень пока не внесен в классификатор строительных ресурсов, что тормозит его закупку и использование. Как только этот вопрос будет решен, возможности строителей существенно расширятся», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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