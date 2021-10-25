Более 80 медицинских объектов отремонтируют в Подмосковье в 2021 году

Строительство новых больниц и поликлиник продолжается в Московской области, для того чтобы люди получали квалифицированную медпомощь рядом с домом. Уже завершены работы по 61 объекту. Всего до конца года должны отремонтировать 85 медучреждений. Об этом сообщила глава Минздрава региона Светлана Стригункова.

«На текущий момент у нас завершены работы по 61 из 85 объектов. И нам были выделены дополнительные деньги на текущий ремонт еще 55 объектов», — рассказала она на совещании правительства Московской области.

По ее словам, работы были начаты довольно поздно — только в конце августа были получены деньги на ремонт 55 объектов. Речь, в частности, идет о возведении 17 поликлиник, 12 подстанций скорой помощи, семи специальных учреждений, 10 стационаров и девяти ФАПов.

«Работы начаты уже по 27 объектам. Контракты заключены. Но по большинству из них строительная готовность от 0 до 10%. Поэтому необходимо за жесткий контроль поставить сопровождение этих работ», — подчеркнула Стригункова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на то, что эти объекты крайне важны для системы здравоохранения и жителей указанных населенных пунктах. Он подчеркнул, что если существуют риски срыва, то нужно предпринимать какие-то особые усилия.

«Прошу информировать. Объекты должны быть завершены в срок. Их ремонт, капитальный ремонт, реконструкция — все то, что у нас по плану», — добавил губернатор.

Известно, что уже отремонтированы отделения больниц, станции скорой помощи, амбулатории.