Подмосковье 12 декабря 2022, 17:16 Более 80 машин задействовали в устранении подтоплений на дорогах Подмосковья

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Тяжелую технику в количестве более 80 единиц вывели на дороги Подмосковья в связи с резким потеплением и дождем, которые привели к подтоплениям проезжей части. Работы проводятся на 82 участках региона.

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Как отметили в Минтрансе Подмосковья, более 260 дорожников ликвидируют подтопления. Работы ведутся по 82 адресам и будут закончены в течение дня.

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Кроме расчистки проезжей части от воды, в Подмосковье проводится обработка дорог противогололедными материалами там, где это нужно.

По прогнозам синоптиков, дождь в регионе будет идти до конца понедельника, а ночью температура опустится ниже нуля. Возможна гололедица.

Водителей призвали по возможности сократить количество поездок на автомобилях и быть предельно внимательными за рулем.

В связи с погодой подмосковные аэропорты отменили часть рейсов. Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «360», что к утру 13 декабря дожди прекратятся, а температура начнет снижение.

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