Подмосковье 24 ноября 2023, 11:28 Более 80 машин задействовали в уборке снега на дорогах в Раменском Фото: пресс-служба администрации г. о. Раменское

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Работу дорожных служб в Раменском перевели в усиленный режим. Такие меры предприняли для расчистки проезда после снегопада.

Особое внимание уделяют уборке снега на выездных автодорогах, на подъезде к объектам социальной инфраструктуры, на маршрутах общественного транспорта, а также на дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб. Помимо этого, дворы после снегопада расчищают 199 человек.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.

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