Более 80 лыжных трасс появятся в парках Подмосковья
Он отметил, что зимние активности организуют на природных зонах.
«Это городские озелененные территории общего пользования, городские леса, сады, ландшафтные природные объекты», — уточнил Хайкин.
На территории 31 природной зоны будут функционировать 39 лыжных трасс, 22 прогулочные зоны, 18 горок для катания на санках, тюбингах, восемь зон барбекю.
Почти 700 катков зальют в Подмосковье этой зимойПодробнее
Самыми крупными природными зонами, где можно прекрасно провести время, названы:
г. о. Серпухов, СБ «Красные Крылья, д. Васильевское, д. 12а;
г. о. Химки, лыжный стадион им. А. Резцовой, ул. Мичурина, д. 24;
г. о. Сергиев-Посад, ФОК «Метеор», г. Персвет, ул. Пионерская, д. 9;
г. о. Луховицы, лыжная трасса, пр. Строителей;
г. о. Коломенский, парк 50-летий Октября, ул. Кирова;
г. о. Волоколамск, природная зона, ул. Парковая.