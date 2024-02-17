Подмосковье 17 февраля 2024, 15:05 Более 80 килограммов гумпомощи бойцам СВО собрали жители Химок с начала месяца Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках продолжается акция по сбору гуманитарного груза в честь годовщины начала специальной военной операции. С седьмого февраля жители города, активисты, депутаты и общественники собрали уже более 80 килограммов продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Все желающие могут присоединиться к акции и помочь военнослужащим. Пункт сбора находится в общественной приемной партии «Единая Россия» и будет работать до 19 февраля.

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«Сейчас особенно важно объединиться и помочь нашим бойцам. Все вместе мы вносим вклад в большое и очень нужное дело. Продукты, крупы, обувь, средства личной гигиены, сухой душ — все это нужно военнослужащим. С начала специальной военной операции в округе силами неравнодушных жителей удалось собрать более 200 тонн гуманитарных грузов. Уверен, что такая поддержка придает уверенности нашим бойцам», — прокомментировал лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи может любой желающий. Вещи первой необходимости принимаются по адресу: улица Кирова, дом 19 в общественной приемной партии «Единая Россия». График работы: понедельник–пятница с 9:00 до 18:00.

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