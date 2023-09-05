Подмосковье 05 сентября 2023, 13:46 Более 80 кабинетов гериатрии открыли в Подмосковье Unsplash

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Мособлдума провела выездное заседание, на котором обсудили вопрос развития гериатрической помощи. Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал, что на данный момент в Подмосковье открыт 81 кабинет гериатрии.

«В современной системе здравоохранения Подмосковья как одно из ключевых направлений активно развивается гериатрия. Для этого в регионе расширяется коечный фонд, открываются новые гериатрические кабинеты. Наша задача — обеспечить комфорт и заботу о здоровье жителей старшего поколения», — уточнил Голубев.

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Он подчеркнул, что в Московской области создали 420 гериатрических коек, 30 из которых появились в новом отделении городской больницы в Электростали в июне.

«Коечный фонд постоянно расширяется, и нам нужны специалисты в этой сфере. Поэтому в этом году Мособлдумой был принят закон о предоставлении бесплатных участков врачам-гериатрам», — добавил Голубев.

Для пожилых жителей в Московской области работает областной гериатрический контакт-центр на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Задать все вопросы и получить консультацию можно по телефону: 8 (495) 536-28-90.

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