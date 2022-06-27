Более 80 грузовиков посоревновались в скорости на фестивале в Подмосковье

VI Международный фестиваль грузового транспорта TruckFest прошел в Московской области и вновь стал очень зрелищным. На нем были соревнования по поиску самого громкого грузовика, передвижной бассейн на тягаче, для посетителей прошла масштабная пенная вечеринка, дети смогли покататься в кабинах дальнобойщиков. Кроме того, была организована обширная программа как для детей, так и для взрослых.

На открытии фестиваля прошел транспортный форум Truck Forum 2022, в нем принимала участие делегация из Белоруссии. На мероприятии обсуждались важные для транспортной отрасли в двух странах вопросы.

На участие в фестивале поступило более 150 заявок. В итоге в нем участвовали 82 большие машины. Этот фестиваль — единственный во всей России, который собирает лучших представителей грузоперевозок. Он призван повысить престижность водительской профессии.

Некоторым гостям этого фестиваля пришлось преодолеть тысячи километров, чтобы на него попасть и стать свидетелями главного шоу — соревнований по грузовому драг-рейсингу. На них выбирают самого быстрого дальнобойщика. Медаль досталась Александру Тарасову, который показал лучшее время преодоления дистанции.

В конце второго дня фестиваля стали известны результаты голосования за лучший тягач по версии водителей (победитель — Евгений Левин, город Тула) и гостей (Биярсланов Магомедхабиб, Республика Дагестан).