Более 80 гектаров земли передали под участки для многодетных семей в Подмосковье в 2021 году

Более 80 гектаров земли передали в 2021 году в собственность четырех муниципалитетов Подмосковья для обеспечения участками многодетных семей. Их получили городские округа Люберцы, Пушкинский, Дзержинский и Подольск, сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Переданные участки позволят обеспечить землей 570 многодетных семей, уточнила министр.

«Совместно с администрациями городских округов для многодетных семей Люберец, Пушкинского, Дзержинского и Подольска подобраны земельные участки на территории городских округов Ступино, Сергиево-Посадский, Раменский и Воскресенск», — сказала Наталья Адигамова.

Как добавила Наталья Адигамова, администрация городского округа Подольск совершила прорыв в этом году — завершила оформление и начала передачу участков из земель бывшей федеральной собственности. Напомним, что в 2020 году при содействии губернатора Подмосковья, Минмособлимущества и АО «Дом.РФ» из федеральной собственности в муниципальную передали 76 гектаров земли на территории городского округа Подольск. Администрация округа провела большую работу по разделу массива и постановке участков на кадастровый учет. Было сформировано 530 земельных участков, которые начали выдавать многодетным семьям из Подольска с сентября. 390 участков уже оформлены в собственность.