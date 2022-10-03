Фестиваль спортивного кино пройдет в Красногорске в октябре | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль спортивного кино пройдет в Красногорске в октябре

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Более 80 картин вошли в программу международного фестиваля спортивного кино KRASNOGORSKI в этом году. Показы пройдут с 6 по 11 октября.

В этом году на фестиваль прислали заявки авторы более 100 картин, из которых 80 фильмов вошли в конкурсную программу. Эти ленты о самых разных видах спорта сняты в 17 странах мира и 12 регионах России. Для сравнения: в прошлом году вниманию зрителей и членов жюри были представлены 60 картин из десяти стран. География фестиваля расширилась более чем в полтора раза.

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Художественные, документальные и анимационные картины рассказывают истории о 50 видах спорта. Среди них есть как популярные дисциплины, так и национальные соревнования, интеллектуальные игры и даже киберспорт. Наибольшее количество картин посвящено футболу — 11. На втором месте хоккей — восемь лент.

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Помимо кинопоказов, участников и гостей фестиваля ждут мастер-классы, встречи с легендами спорта и кинематографа.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 6 октября в 19:00 в Москве, в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы. И уже на следующий день кинофорум придет на свою историческую родину — в городской округ Красногорск, где показы пройдут в ДК «Подмосковье», КЦ «Красногорье», КДК «Мечта», ДК «Луч», Технопарке, КЦ «Архангельское» и Центре культуры и досуга.

Президент фестиваля — трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы Ирина Роднина. Все показы проводятся бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посоветовал узнавать обо всех праздниках, фестивалях и спектаклях на сайте welcome.mosreg.ru.

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