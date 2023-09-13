Подмосковье 13 сентября 2023, 10:27 Более 80 фильмов и сериалов сняли в Подмосковье в этом году Пресс-служба ООО «Телевизионное агентство «Иртыш»

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В Кинокомиссию Московской области регулярно поступают запросы от съемочных групп, которые хотят согласовать съемки на территории региона. С начала года помощь предоставили уже 84 проектам.

Пресс-служба ООО "Телевизионное агентство "Иртыш"

В Подмосковье снимают художественные фильмы и сериалы, учебное кино и дипломные работы.

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Например, прямо сейчас в Богородском городском округе проходят съемки пятого сезона сериала «Трудные подростки». По сюжету популярный футболист, отбывший срок в тюрьме за дебош в кафе, соглашается подготовить воспитанников центра для трудных подростков к олимпиаде.

Еще один согласованный проект — короткометражный триллер «Дорога». Его съемки должны начаться во второй половине сентября в Лосино-Петровском городском округе. Согласно сценарию молодая девушка вынуждена спасаться от преследователя на территории заброшенных гаражей.

Недавно завершились съемки многосерийного художественного фильма «Чек на любовь» по заказу телеканала «Домашний». Съемочные локации находились в нескольких городских округах Подмосковья. Главный герой попадает под следствие по надуманному обвинению и отправляется отбывать срок. По возвращении из тюрьмы он узнает, что органы опеки поместили его дочь в детский дом и пытается вернуть своего ребенка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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