Подмосковье 16 января 2023, 19:02 Более 80% домов в Подмосковье начали строить с применением эскроу-счетов

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В Московской области на данный момент возводится 559 жилых объектов, из них с использованием эскроу-счетов — 497 многоквартирных домов. Таким образом, более 80% зданий строится по новой схеме.

«Наибольшее количество объектов по новой схеме строятся в городских округах Ленинский — 77 МКД на 33,2 тысячи квартир, Одинцово — 44 МКД на 14,7 тысячи квартир и Мытищи — 43 МКД на 16,6 тысячи квартир», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Отмечается, что с использованием эскроу-счетов строится 7,2 миллиона квадратных метров жилья. На проекты старой схемы приходится около семи тысяч договоров участия в долевом строительстве. С июля 2019 года российские застройщики могут продавать квартиры только через эскроу-счета — деньги от дольщиков заморожены на банковских счетах. Получить средства застройщик сможет только после передачи квартиры покупателю.

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