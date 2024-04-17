Подмосковье 17 апреля 2024, 16:38 Более 80 домов отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Еще 87 жилых домов капитально отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году. Сейчас работы ведутся в доме № 3А на улице Механизаторов. Там рабочие утеплят и оштукатурят фасад, балконные плиты и отмостку, а также заменят окна в подъездах, двери и козырьки подъездов.

За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.

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«На текущий момент работы выполнены на 10%. На объекте работает бригада в количестве 11 человек. Площадь работ составляет более двух тысяч квадратных метров», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Ознакомиться с адресной программой можно на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья.

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