Подмосковье 23 января 2024, 14:05 Более 80 человек начали проходить профессиональную переподготовку в «Мострансавто» Минтранс Подмосковья

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Компания «Мострансавто» проводит для водителей программу переподготовки на категорию D. С ноября 2023 года ее участниками стали 83 человека.

Программа рассчитана для женщин и мужчин, если они достигли 21-летнего возраста и имеют водительское удостоверение категорий В или С. Во время обучения соискатели получают стипендию, а после успешной сдачи экзаменов выпускники смогут трудоустроиться в «Мострансавто».

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Записаться на обучение можно по телефону: 8 (903) 161-92-91 или отправить заявку на почту rabota@mtamo.ru.

Напомним, для водителей автобусов предприятия предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах компании, проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья для иногородних работников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней и другие льготы.

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