Подмосковье 07 июля 2023, 16:01 Более 80 автомобилей «Газель» закупили для быстрого ремонта детских площадок в Подмосковье ГУСТ МО

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Мобильные бригады для оперативного ремонта детских площадок приступят к работе во всех городских округах Подмосковья со следующей недели. Для специалистов закупили 81 «Газель», оборудованную необходимыми инструментами.

«Такая „скорая помощь“ будет направлена на быстрое устранение всех дефектов до того, как на них укажут жители. 20 брендированных „Газелей“ со специально обученными специалистами приступят к работе уже на следующей неделе», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

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Штат профильных сотрудников, специализирующихся на ремонте детских площадок, будет насчитывать около 400 человек.

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