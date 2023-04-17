Подмосковье 17 апреля 2023, 15:45 Более 8 тысяч звонков поступило на горячую линию для помощи тяжело больным в Подмосковье с прошлого года Unsplash

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Многоканальная горячая линия по оказанию паллиативной помощи заработала в Подмосковье в начале лета прошлого года. С этого времени операторы приняли более 8,4 тысячи звонков.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что с помощью горячей линии госпитализировано более 320 тяжело больных пациентов. Их разместили в паллиативных отделениях подмосковных больниц.

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Линия работает по номеру телефона +7 (498) 683-83-83. Недавно в Подмосковье появился еще один ресурс для помощи тяжело больным людям — это новый портал «Паллиативная помощь». Там собрана важная информация и список профильных стационаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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