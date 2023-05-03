Подмосковье 03 мая 2023, 12:22 Более 8 тысяч жителей Подмосковья расселят из ветхих домов до конца года фото минстроя мо

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Более 8,3 тысячи жителей 13 округов Подмосковья расселят из аварийных домов до конца 2023 года. Сейчас они проживают в 3,3 тысячи ветхих объектах общей площадью 138,7 тысячи квадратных метров, сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

По данному вопросу министерство провело совещания с администрациями Пущина, Подольска, Красногорска, Шатуры, Клина, Солнечногорска, Пушкинского, Богородского, Дмитровского, Можайского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского и Талдомского округов. Речь шла о расселении из домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

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Первый замминистра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин заявил, что в округах строятся 30 многоквартирных домов, которые предназначены под расселение.

Также в Московской области переселенцам предлагают деньги за изымаемую квартиру или покупку жилья на вторичном рынке.

В 2023 году в Московской области запланировали переселить из ветхого жилья 13,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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