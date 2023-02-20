20 февраля 2023, 23:45
Более 8 тысяч жителей Подмосковья проверили землю на ограничения через онлайн-сервис
У жителей Московской области появилась возможность проверить земельные участки на возможные ограничения в виртуальном формате. С начала года онлайн-сервисом воспользовались более восьми тысяч человек.
Так, предпроверку внедрили в пяти земельных услугах. Нововведение коснулось предоставления участка в аренду или собственность, перераспределениz земель, установление соответствия разрешенному виду использования и другие.
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«Заявители получают исчерпывающую информацию о наличии или отсутствии ограничений на запрашиваемом земельном участке. А во-вторых, сделать это можно до подачи заявления на эти госуслуги», — пояснила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
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Ранее решения о предоставлении услуги приходилось ждать 15 рабочих дней.
Заявку можно подать на региональном портале госуслуг в разделе «Земля и стройка». При этом необходимо найти нужную услугу, выбрать муниципалитет и указать кадастровый номер или координаты участка.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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