Подмосковье 07 июля 2023, 12:52 Более 8 тысяч жителей Подмосковья обратились за налоговым вычетом по спорту с начала года Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Заявление на налоговый вычет за занятия спортом подали более восьми тысяч жителей Подмосковья с января. Вернуть можно 13% от потраченной на тренировки суммы. Об этом напомнили в Минспорте региона.

Получить налоговый вычет можно в случае, если тренировки проходили в одной из организаций утвержденного перечня. В 2022 году таких в Подмосковье было 128, а сейчас — уже 283.

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Возврат 13% от потраченной суммы можно оформить на себя и своих детей. Для этого через личный кабинет налогоплательщика нужно направить копию договора со спортивным клубом и кассовый чек. Заявление можно подать и своему работодателю, который временно не будет удерживать 13% от дохода. Максимальная сумма возврата составляет 15 600 рублей в год.

Список организаций, предоставляющих возможность получения налогового вычета, можно найти на сайте Минспорта РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.