Более 8 тысяч замечаний по чистоте дворов Подмосковья устранили благодаря управдомам | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 13:57 Более 8 тысяч замечаний по чистоте дворов Подмосковья устранили благодаря управдомам

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В Подмосковье активно следят за тем, как соблюдается чистота, насколько бережное формируется отношение к элементам благоустройства. Такие работы ведутся в регионе ежедневно.

Выявить очередные дефекты могут не только инспекторы ГУСТ, но и внештатные работники, и просто неравнодушные к окружающей обстановке жители Подмосковья. Все нарушения можно зафиксировать в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Оттуда задача переходит уже непосредственно к ответственным за это лицам. За выполнением задач пристально следят сотрудники ГУСТ. С таким приложением работают, в основном, домуправы.

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«Управдома Подмосковья начали работу в мобильном приложении „Проверки Подмосковья“ с февраля текущего года. За это время удалось выявить 8 165 замечаний в работе коммунальных служб, а устранить 96% нарушений. Результат радует и хочется отметить самых бдительных председателей в следующих городским округах: Кашира, Ленинский, Ступино, Королев, Истра и Воскресенский», — рассказала Руководитель Главного Управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Министр отметила, что работа над ошибками — далеко не единственная задача инспекторов ГУСТ. Важно не только в оперативной форме устранять нарушения, но и как можно реже изначально что-то подобное допускать. Работа управдомов и руководства округа пока налажена очень четко не во всех муниципалитетах Подмосковья. Там отдельно просят обратить на это пристальное внимание и помочь этой сфере развиваться.

В ГУСТ рассказывали, что в целом установлены и рекомендованные сроки, которые нужны для устранения замечаний. Чаще всего они укладываются просто в два дня.