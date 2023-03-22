Подмосковье 22 марта 2023, 16:10 Более 8 тысяч участников «Активного долголетия» побывали на экскурсиях по городам Подмосковья с начала года Министерство социального развития региона

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Истра, Павловский Посад и Сергиев Посад стали самыми популярными городами для экскурсий «Активного долголетия» в начале 2023 года. С января пенсионеры совершили уже более 500 поездок по региону.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что на экскурсиях побывали уже более восьми тысяч долголетов. Они посещали музеи и монастыри, изучали архитектуру и историю древних городов, ходили на выставки и ярмарки.

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Такие путешествия проходят на комфортных автобусах, в сопровождении профессионального гида, который дает путевую информацию. Совсем недавно для участников проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стали доступны новые маршруты для путешествий.

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