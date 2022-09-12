Более 8 тысяч социальных объектов Подмосковья подключат к отоплению с 12 сентября | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 22:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более 8 тысяч социальных объектов Подмосковья подключат к отоплению с 12 сентября

Читать 360tv в

Мособлгаз сообщил о том, что провел все необходимые подготовительные процедуры и готов к отопительному сезону в Подмосковье. 12 сентября будут подключены 8,5 тысячи социальных объектов.

В зависимости от температурного режима отопление в многоквартирных домах включат в сроки, согласованные с администрациями округов.

Реклама

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Мособлгаз заменил 60 пунктов редуцирования газа с истекшим сроком эксплуатации и провел ремонт газового оборудования на регуляторных пунктах.

Реклама

13 тысяч километров газопроводов обследовали на наличие коррозии.

Кроме того, газовики Подмосковья провели учебно-тренировочные занятия для отработки аварийных ситуаций. Все аварийные бригады Мособлгаза перешли в режим повышенной готовности.

0 0 0 0 0 0