Более 8 тысяч дворников вышли убирать подмосковные дворы от снега

На борьбу с последствиями снегопада, который прошел в Московской области в рождественскую ночь, вышли около восьми тысяч дворников. Они уже очистили более 9,5 миллиона квадратных метров дворов.

«В настоящее время в уборке от снега и наледи дворовых и общественных территорий задействованы 8053 дворника и 868 единиц спецтехники. <…> В первую очередь делаем упор на подходах к подъездам, детских площадках. Для нас важны прежде всего комфорт и безопасность жителей», — заявил глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

От снега и наледи уже расчистили 9,68 миллиона квадратных метров дворов. Реагентами обработали 9,44 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек. Вывезли 1374 кубических метра снега.

Согласно действующему в Московской области регламенту, снег нужно убрать в течение двух часов после выпадения двух сантиметров осадков. Лед скалывают в течение пяти часов с момента его образования. Реагенты появляются на улицах не позднее чем через два часа после окончания снегопада. На вывоз собранного снега у коммунальщиков есть пять суток.