Подмосковье 20 ноября 2023, 10:36 Более 8 тысяч добровольцев обратились в пункт подготовки контрактников в Подмосковье Игорь Брынцалов посетил областной пункт контрактников в Балашихе Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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В Балашихе продолжает работу пункт по подготовке добровольцев к службе по контракту. В Московской области его открыли в апреле этого года. За это время в учреждение обратилось более восьми тысяч мужчин, шесть тысяч из которых уже проходят службу. Пункт посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Пообщался с контрактниками, среди которых есть опытные военные, те, кто уже участвовал в СВО. Они охотно делятся навыками с теми, кто опыта такого не имеет, но хочет защищать Родину. Отрадно, что настрой у мужчин достаточно боевой, нацеленный исключительно на выполнение всех поставленных задач», — заявил Брынцалов.

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Спикер регионального парламента вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым и депутатом Госдумы Вячеславом Фомичевым проверили условия для будущих контрактники. Им предоставляют трехразовое питание, проживание, для них организовали учебные классы, спортзал, уличный спортгородок.

«Он (пункт — прим.ред.) является уникальным и на данный момент единственным в России. Здесь можно оформить документы, пройти медицинскую комиссию, заключить контракт и получить ответы на все вопросы. Быстро, удобно, а главное — все в одном месте», — добавил спикер.

Из восьми тысяч обратившихся в учреждение свыше 3,6 тысячи — это жители Балашихи. По словам Брынцалова, в центре контрактников обеспечивают всем необходимым.

«Для того чтобы подготовить бойцов, в пункте особое внимание уделяется оснащению. Оно регулярно пополняется. Впрочем, уже есть новый список того, что необходимо будет сюда закупить. Сейчас востребованы операторы БПЛА, таких будут обучать в центре», — рассказал Брынцалов.

Кроме снаряжения контрактники получают пакет льгот для себя и семьи. Например, военнослужащим предоставляют право на кредитные каникулы, бесплатное питание детей в школах, бесплатные кружки и секции, зачисление в детский сад бе очереди и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности центра подготовки контрактников в Балашихе. Организация находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробности о службе можно уточнить по номеру горячей линии: +7 (495) 990-77-77.

Информация об актуальных мерах поддержки бойцов размещена на сайте контрактмо.рф.