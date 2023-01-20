Подмосковье 20 января 2023, 14:01 Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья распорядились материнским капиталом за год

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Материнским капиталом в 2022 году распорядились восемь тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

Самыми популярными направлениями для использования средств поддержки остались улучшение жилищных условий и получение образования ребенком.

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В министерстве напомнили, что в прошлом году были введены новые направления. Это компенсация затрат на газификацию дома и получение ежегодной выплаты семьям, в которых четыре и более детей.

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«Всего с начала действия программы распорядились средствами регионального маткапитала 113 тысяч жителей Подмосковья», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

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