Подмосковье 23 августа 2023, 21:18 Более 8 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День флага РФ Министерство культуры и туризма МО

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В 70 парках Московской области 22 августа провели праздник по случаю Дня государственного флага. Мероприятия посетили почти 8,5 тысячи человек, сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Гостей ждали флешмобы, шоу воздушных змеев, шествия с флагом, концерты, открытки, флажкки и ленточки с триколором.

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«Были организованы информационные лектории „История российской символики“ и образовательные лекции „Значение“. Посетители могли принять участие в мастер-классах по каллиграфии и истории славянского письма», — уточнили в ведомстве.

Для участников праздников организовали выставки и поэтические концерты.

Мероприятия прошли при поддержке министерства и Мособлпарка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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