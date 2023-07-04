Подмосковье 04 июля 2023, 17:45 Более 8 тысяч человек посетили международный фестиваль искусств Чайковского в Клину Министерство культуры и туризма МО

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В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского в Клину прошел IX Международный фестиваль искусств. Концерты посетили более восьми тысяч человек. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Мы очень рады, что проект пользуется такой популярностью у жителей и гостей Подмосковья — его посетили более восьми тысяч человек. Впервые в этом году участие в фестивале принимал Большой театр России, который одноактным балетом „Кармен-сюита“ завершил фестиваль», — отметила Каклюгина.

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Для учащихся подмосковных школ искусств на фестивале провели мастер-классы по игре на фортепиано, флейте, саксофоне, трубе, скрипке, гитаре и баяне. Занятия провели преподаватели Московской государственной консерватории имени Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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