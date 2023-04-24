Подмосковье 24 апреля 2023, 13:25 Более 8 тысяч человек посетили мероприятия «НеобыЧАЙный парк» в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Мероприятие «НеобыЧАЙный парк» прошло в субботу в Подмосковье. Его посетили свыше 8,5 тысячи человек.

Для жителей и гостей Московской области подготовили ярмарки чая, кулинарные поединки, чайные церемонии, дегустации сладостей и многое другое. Кроме того, все желающие смогли присоединиться к играм со сказочными героями и посетить выставки продукции фермерских хозяйств.

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В этот день творческие коллективы выступили перед зрителями с разнообразными номерами — народными песнями и яркими танцами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сайт welcome.mosreg.ru поможет найти информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. Программа мероприятий обновляется ежедневно.

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