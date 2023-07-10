Подмосковье 10 июля 2023, 18:20 Более 8 тысяч человек посетили фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре Министерство культуры и туризма Московской области

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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проходил в Истре с 5 по 9 июля. За пять дней его посетили свыше восьми тысяч человек. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Впервые в Подмосковье на открытой площадке Большой театр выступил в полном составе — на сцене находилось более 170 человек.

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«В течение пяти дней сцена под открытым небом с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь принимала ведущих исполнителей и коллективы», — прокомментировала Каклюгина.

В этом году фестиваль посвятили 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова. На фестивале прозвучали его произведения, а также музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и других. Для зрителей подготовили оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола».

«Шесть лет назад, когда мы задумывали этот фестиваль, нам хотелось сделать что-то особенное — для зрителей, которые любят классическую музыку. В этом году, мне кажется, фестивалю удалось сделать серьезный шаг вперед», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» и поблагодарил за содействие директора Большого театра Владимира Урина.

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