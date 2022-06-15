Более 8 миллионов поездок совершили в праздники пассажиры Подмосковья

В праздничные выходные с 11 по 13 июня жители Московской области совершили более восьми миллионов поездок в общественном транспорте. Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

За эти дни в подмосковных автобусах жители проехали более четырех миллионов раз, из них 2,3 миллиона поездок они совершили в транспортных средствах Мострансавто. Кроме того, еще около четырех миллионов раз жители проехались на разного рода поездах: 3,5 миллиона на ЦППК и 500 тысяч раз на МТППК.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 10%. Автобусы и электрички курсировали по графику выходного дня. В обслуживании городских, пригородных и междугородних маршрутов было задействовано свыше семи тысяч автобусов, а на Курском и Казанском направлениях были назначены три дополнительных фирменных экспресса», — рассказала Анна Кротова.

Она также добавила, что для создания праздничного настроения региональные перевозчики украсили подвижной состав флагами, а в салонах общественного транспорта Мострансавто звучали патриотические стихи, записанные жителями. На некоторых маршрутах пассажирам также подарили более двух тысяч флагов с российским триколором

Максимальный пассажиропоток пришелся на 11 июня и составил 1,6 миллиона поездок. Самый популярный маршрут за три дня — № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» в городском округе Пушкинский.

Наибольшее число поездок совершили с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича — два миллиона. Банковскими картами расплатились более 1,4 миллиона раз. Более 700 тысяч раз оплата фиксировалась по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

Самым популярным железнодорожным направлением среди пассажиров стало Ярославское — на нем совершили порядка 700 тысяч поездок.