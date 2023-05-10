Подмосковье 10 мая 2023, 14:56 Более 8 миллионов пассажиров воспользовались электричками ЦППК в майские праздники

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организовала перевозки более чем для восьми миллионов жителей в период майских праздников. В День Победы электропоездами компании воспользовались порядка миллиона пассажиров.

Ярославское направление стало самым популярным в выходные дни — около 1,6 миллиона поездок. На Казанском направлении было зафиксировано порядка 1,2 миллиона пассажиров, около 960 тысяч жителей воспользовались электричками Курского направления.

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В праздничные выходные компания скорректировала график движения поездов для удобства пассажиров. Электрички курсировали по расписанию пятницы 28 апреля и 5 мая, 29 и 30 апреля и 6, 7 и 8 мая поезда следовали по субботнему графику, а в Праздник Весны и Труда 1 мая и День Победы 9 мая — по расписанию воскресенья.

Также в этот период были назначены дополнительные рейсы на четырех направлениях. 9 мая на станции Поклонная Киевского направления МЖД 19 поездов делали дополнительную остановку для желающих посетить мемориальный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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