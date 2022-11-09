Более 8 миллиардов рублей направят на развитие спорта Подмосковья в 2023 году | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 10:26 Более 8 миллиардов рублей направят на развитие спорта Подмосковья в 2023 году

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Проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на развитие спорта и подготовку спортивного резерва в регионе. На эти цели планируется направить более восьми миллиардов рублей.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков пояснил, что средства рассчитаны в том числе и на создание новых спортивных объектов. Суть региональной программы «Спорт Подмосковья» состоит в том, чтобы предоставить возможность заниматься физкультурой всем жителям области, в том числе инвалидам.

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«Мы также ставим цели подготовить спортивный резерв для сборных команд Московской области и России. Будем продолжать стимулировать спортсменов для достижения высоких результатов», — отметил Легков.

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Из запланированных на год средств 1,9 миллиарда рублей пойдет на развитие физкультуры, в том числе на поддержание работы спортивных объектов. На капремонт дворцов спорта, стадионов, катков и прочих учреждений запланировано потратить свыше 1,2 миллиарда рублей. Еще шесть миллиардов направят на подготовку спортивного резерва. Сюда входят средства на стимулирование спортсменов и их тренеров. Талантливые участники спортивных сборных команд, которые добьются выдающихся результатов, будут получать стипендии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В бюджете на эту статью расходов заложили около 100 миллионов рублей.