Более 780 жителей аварийных домов переселят до конца года в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 20:55 Более 780 жителей аварийных домов переселят до конца года в Подмосковье

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В Минстрое Подмосковья обсудили расселение аварийного жилья в 13 городских округах. Всего до конца года планируется переселить 786 жителей аварийных домов.

Министерство строительного комплекса Подмосковья 2 ноября провело селекторное совещание по теме переселения граждан из аварийного жилфонда в 13 городских округах. На мероприятии обсудили в том числе предоставление переселенцам выкупной стоимости за аварийные помещения и покупку жилья на первичном и вторичном рынке.

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В совещании приняли участие профильные специалисты администраций Воскресенска, Лосино-Петровского городского округа, Серебряных прудов, Электрогорска, Солнечногорска, Коломны, Чехова, Шатуры, а также Орехово-Зуевского, Волоколамского, Рузского, Пушкинского и Сергиево-Посадского городских округов.

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Представителям администраций по результатам заседания было поручено в установленные сроки завершить процесс заключения контрактов на приобретение жилья.

До конца года планируется переселить граждан из 315 аварийных помещений общей площадью 12,6 тысячи квадратных метров.

Расселение аварийного жилищного фонда осуществляют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».